Война в Сирии. Уходящих военных США забросали овощами: видео

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Курдские жители города Камышлы встали на пути вывода американских войск

Сегодня, 21 октября, в сирийском районе Эль-Камышлы курды забросали овощами отходящие подразделения американских военных. Об этом сообщает в Twitter новостное агенство Rudaw English.

"Курдские жители города Камышлы встали на пути вывода американских войск из северной Сирии и бросают в них помидоры", - говорится в сообщении.

  • Сегодня утром американские военные вышли из северо-восточных сирийских районов в Ирак по приказу президента США Дональда Трампа, который де-факто дал старт вторжению турецких войск на традиционно курдские территории в Сирии. 
  • Более 100 транспортных средств с флагами США выехали через пограничный пункт Сахела в северную провинцию Ирака Дохук.

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном: пауза истекает вечером 22 октября. Если ополчение курдов YPG не отступит с территории, с которой их прогоняют турки, Турция возобновит штурм. Завтра в Сочи турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудят изгнание YPG из Манбиджа и Кобани.

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Теги: курды, Сирия, ирак
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