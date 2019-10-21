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21.10.2019, 12:43

Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото

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Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото
Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото
Американские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фотоАмериканские войска уходят из Сирии и перебираются в Ирак: фото

Несколько десятков бронетранспортеров и другой военный транспорт армии США пересек границу Сирии и Ираком

Сегодня утром, 21 октября, американские военные вышли из северо-восточных сирийских районов в Ирак по приказу президента США Дональда Трампа, который де-факто дал старт вторжению турецких войск на традиционно курдские территории в Сирии. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, более 100 транспортных средств с флагами США выехали через пограничный пункт Сахела в северную провинцию Ирака Дохук. Ранее в Пентагоне заявили, что выведут около 1000 солдат.

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По данным Reuters, Трамп склоняется в пользу нового военного плана по размещению около 200 американских военных в восточной части Сирии недалеко от границы с Ираком.

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном: пауза истекает вечером 22 октября. Если ополчение курдов YPG не отступит с территории, с которой их прогоняют турки, Турция возобновит штурм. Завтра в Сочи турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудят изгнание YPG из Манбиджа и Кобани.

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Фото: ЕРА

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Теги: Сирия, ирак, вторжение
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