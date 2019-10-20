Война в Сирии. Глава Пентагона рассказал, куда пошлют военных США

Марк Эспер (фото - ЕРА)

Все военнослужащие США, которые оставляют Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где они продолжат бороться против террористической организации Исламское государство. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает BBC.

По его словам, около 1000 военнослужащих продолжат кампанию против боевиков ИГ и будут помогать обороне Ирака.

В то же время министр обороны отметил, что ситуация в регионе нестабильна, и планы американских военных могут измениться.

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