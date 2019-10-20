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Война в Сирии. Глава Пентагона рассказал, куда пошлют военных США

Война в Сирии. Глава Пентагона рассказал, куда пошлют военных США - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
20.10.2019, 21:46

Эспер отметил, что ситуация в регионе нестабильна, и планы американских военных могут измениться

Все военнослужащие США, которые оставляют Сирию, будут передислоцированы в западный Ирак, где они продолжат бороться против террористической организации Исламское государство. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает BBC.

По его словам, около 1000 военнослужащих продолжат кампанию против боевиков ИГ и будут помогать обороне Ирака.

В то же время министр обороны отметил, что ситуация в регионе нестабильна, и планы американских военных могут измениться.

  • Сегодня сирийские курды заявили, что выйдут из пограничного района на северо-востоке Сирии, если контролируемые Турцией силы позволят им беспрепятственно покинуть населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.
  • 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.
  • 17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами.

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Марк Эспер пентагон Сирия ирак
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