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США не будут участвовать в создании "зоны безопасности" в Сирии

США не будут участвовать в создании "зоны безопасности" в Сирии - Фото
Марк Эспер (фото - ЕРА)
18.10.2019, 23:15

При этом военные США будут контактировать и с Турцией, и с Сирийскими демократическими силами, сказал Эспер

Американские военные не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает Reuters.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что для создания "зоны безопасности" турецкие военные создадут посты для наблюдения по всей северной части Сирии.

"Американские сухопутные войска не будут участвовать в создании "зоны безопасности", однако мы будем поддерживать контакт с Турцией и Сирийскими демократическими силами", - сказал Эспер.

Министр обороны США отметил, что Турция должна соблюдать соглашение о прекращении огня и обеспечить безопасность для людей в районах, контролируемых турецкими силами.

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Марк Эспер Турция Сирия
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