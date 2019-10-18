США не будут участвовать в создании "зоны безопасности" в Сирии

Американские военные не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает Reuters.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что для создания "зоны безопасности" турецкие военные создадут посты для наблюдения по всей северной части Сирии.
"Американские сухопутные войска не будут участвовать в создании "зоны безопасности", однако мы будем поддерживать контакт с Турцией и Сирийскими демократическими силами", - сказал Эспер.
Министр обороны США отметил, что Турция должна соблюдать соглашение о прекращении огня и обеспечить безопасность для людей в районах, контролируемых турецкими силами.
- 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.
- Президент США назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".
- 16 октября Эрдоган заявил, что операция завершится, если курды сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны".
-
17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами.
- Сегодня армия Турции возобновила артобстрелы города Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на достигнутое с США соглашение.