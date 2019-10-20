Война в Сирии. Курды прокомментировали возможность отступления

Рас-аль-Айн, Сирия (Фото: EPA)

Один из лидеров сил сирийских курдов Редур Халил заявил, что подконтрольные ему группы выйдут из пограничного района на северо-востоке Сирии, чтобы выполнить условия предложенного США соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Радио Свобода.

Халил назвал условие: контролируемые Турцией силы должны позволить курдским войскам и гражданским беспрепятственно покинуть населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

Также сообщается, что поздно вечером 19 октября один из руководителей Сирийских демократических сил (SDF) заявил, что курдские войска отойдут назад на 30 километров от турецко-сирийской границы на участке длиной 120 километров между городами Рас-аль-Айн и Тал-Айбад, если будет разрешена эвакуация из этих городов.

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