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Война в Сирии. Курды прокомментировали возможность отступления

Война в Сирии. Курды прокомментировали возможность отступления - Фото
Рас-аль-Айн, Сирия (Фото: EPA)
20.10.2019, 20:29

Курдские силы заявили о готовности уйти из приграничного с Турцией района Сирии

Один из лидеров сил сирийских курдов Редур Халил заявил, что подконтрольные ему группы выйдут из пограничного района на северо-востоке Сирии, чтобы выполнить условия предложенного США соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает Радио Свобода.

Халил назвал условие: контролируемые Турцией силы должны позволить курдским войскам и гражданским беспрепятственно покинуть населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий.

Также сообщается, что поздно вечером 19 октября один из руководителей Сирийских демократических сил (SDF) заявил, что курдские войска отойдут назад на 30 километров от турецко-сирийской границы на участке длиной 120 километров между городами Рас-аль-Айн и Тал-Айбад, если будет разрешена эвакуация из этих городов.

  • 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.
  • Президент США назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".
  • 16 октября Эрдоган заявил, что операция завершится, если курды сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны".
  • 17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция согласилась на прекращение огня на севере Сирии на время выведения сил, возглавляемых курдами.
  • На следующий день армия Турции возобновила артобстрелы города Рас-аль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на достигнутое с США соглашение.

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курды Сирия Турция
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