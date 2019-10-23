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Война в Сирии. Санкции США против Турции продержались девять дней

Война в Сирии. Санкции США против Турции продержались девять дней - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
23.10.2019, 20:17

Трамп заявил, что на севере Сирии достигнуто устойчивое перемирие

Сегодня, 23 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения устойчивого прекращения огня на севере Сирии и обещаний турецкого правительства прекратить боевые действия в этом регионе он отменяет санкции, введенные против Анкары больше недели назад. Об этом Трамп сообщил во время прямого телеобращения из Белого дома, передает Укринформ.

"На протяжении последних пяти дней мы увидели, что режим прекращения огня, объявленный вдоль сирийской границы, очень хорошо сохраняется", - заявил Трамп.

Он также сообщил, что сегодня утром Анкара уведомила Вашингтон, что они остановит боевые действия и наступление в Сирии и обеспечит постоянное прекращение огня.

В связи с этим президент США заявил, что поручил министру финансов отменить все санкции, введенные 14 октября во ответ на наступление Турции против курдов в северо-восточном пограничном регионе Сирии.

В то же время Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой право возобновить ограничения против Турции в случае, если не будут удовлетворены действиями Анкары.

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