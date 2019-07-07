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07.07.2019, 17:49

ЕС и МАГАТЭ отреагировали на планы Ирана по урану

ЕС и МАГАТЭ отреагировали на планы Ирана по урану - Фото
Фото: pixabay.com

Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20%

Евросоюз призвал Иран прекратить все действия, противоречащие Венскому ядерному соглашению, а МАГАТЭ намерено провести экстренное заседание по этому поводу. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы призываем Иран незамедлительно прекратить все действия, противоречащие обязательствам договора", - говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич, опубликованном в воскресенье, 7 июля. 

В связи с новой ситуацией МАГАТЭ 10 июля проведет экстренное заседание. Его участники обсудят ситуацию с ядерной программой Ирана.

Сегодня представитель иранского правительства Али Рабей заявил, что страна будет обогащать уран в зависимости от своих потребностей. Тем самым Иран снимает с себя обязательство по Венскому ядерному соглашению 2015 года, которое предусматривает запрет на обогащение урана до уровня более 3,67 процента. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, Тегеран собирается приступить к поэтапному повышению степени обогащения урана до 20%.

Пока Иран не собирается увеличивать количество центрифуг для обогащения урана, однако в течение ближайших 60 дней власти намерены принять решение об отказе от дальнейших обязательств по ядерной сделке.

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Теги: Майя Косьянчич, МАГАТЭ, Иран, ядерная сделка
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