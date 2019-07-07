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07.07.2019, 12:36

Иран объявил, что снова нарушит ядерную сделку

Иран объявил, что снова нарушит ядерную сделку - Фото
Фото: ЕРА

Тегеран заявил, что в ближайшие часы начнет обогащать уран выше концентрации 3,67%

Власти Ирана заявили, что намерены превысить установленный лимит на обогащение урана, тем самым снова нарушить ядерное соглашение от 2015 года, передает ВВС.

Заместитель главы иранского МИД Аббас Аркаши отметил, что через несколько часов Иран начнет обогащать уран выше концентрации 3,67%, чтобы обеспечить топливом свою электростанцию в Бушере.

При этом он подчеркнул, что Иран до сих пор хочет спасти соглашение от 2015 года, а европейские страны, по его словам, якобы не придерживаются своих обязательств.

"Иран будет продолжать сокращать свои обязательства по соглашению 2015 года каждые 60 дней, если другие страны, подписавшие соглашение - Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания - не защитят его от санкций США", - заявил представитель МИД.

В мае этого года Иран активизировал производство обогащенного урана, который можно использовать для производства топлива для реакторов, а также для ядерного оружия.

6 июля Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил, что на экстренном заседании 10 июля обсудит развитие событий вокруг ядерной программы Ирана. 

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Теги: Иран, обогащение урана, ядерное соглашение
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