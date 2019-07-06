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06.07.2019, 10:35

МАГАТЭ проведет экстренное заседание по Ирану: названа дата

МАГАТЭ проведет экстренное заседание по Ирану: названа дата - Фото
Фото: скриншот видео

Созвать заседание Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной программе Ирана попросили США

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на экстренном заседании 10 июля обсудит развитие событий вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

С просьбой провести эту чрезвычайную встречу обратилась представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот.

"На Иран следует оказывать нажим, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций", -  подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, темой обсуждений 10 июля станут "непозволительные действия Ирана в ядерной сфере".

1 июня 2019 года Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на то, что запасы урана и тяжелой воды в стране выросли.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (страна возобновляет обогащение урана и модернизацию реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну в регионе якобы не могут позволить. Белый дом опроверг планы отправить 120 000 военных в Персидский залив, отправив туда всего 1500. Иран заявил - будем топить корабли США "сверхсекретным оружием".

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Теги: Иран, заседание, МАГАТЭ
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