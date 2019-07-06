МАГАТЭ проведет экстренное заседание по Ирану: названа дата

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Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на экстренном заседании 10 июля обсудит развитие событий вокруг ядерной программы Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

С просьбой провести эту чрезвычайную встречу обратилась представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкот.

"На Иран следует оказывать нажим, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций", - подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, темой обсуждений 10 июля станут "непозволительные действия Ирана в ядерной сфере".



1 июня 2019 года Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на то, что запасы урана и тяжелой воды в стране выросли.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (страна возобновляет обогащение урана и модернизацию реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну в регионе якобы не могут позволить. Белый дом опроверг планы отправить 120 000 военных в Персидский залив, отправив туда всего 1500. Иран заявил - будем топить корабли США "сверхсекретным оружием".