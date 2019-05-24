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24.05.2019, 21:40

Трамп отправляет на Ближний Восток 1500 американских солдат

Трамп отправляет на Ближний Восток 1500 американских солдат - Фото
Патрик Шанахан (фото - EPA) Фото: EPA

Еще вчера Дональд Трамп сомневался, что в регионе нужно больше войск

США решили направить на Ближний Восток дополнительно 1500 военнослужащих, чтобы противостоять "постоянной угрозе со стороны иранских сил". Об этом сообщает ВВС со ссылкой на и. о. министра обороны Патрика Шанахана.

Конгресс уже уведомлен об этих планах, сказал Шанахан.

Президент США Дональд Трамп сказал, что развертывание "относительно небольшое".

Агентство отмечает, что еще вчера Трамп сомневался, что в регионе нужно больше войск.

"Я не думаю, что они нам понадобятся. Я действительно не знаю. Я бы обязательно послал войска, если бы они нам понадобились", - сказал он журналистам.

Шанахан в своем заявлении сказал, что "одобрил запрос командира комбатанта на дополнительные ресурсы" в регионе.

14 мая в Белом доме опровергли планы отправки 120 000 военных в регион.

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Теги: дональд трамп, Иран, Ближний Восток, Патрик Шанахан
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