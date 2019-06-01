В МАГАТЭ говорят, что Иран выполняет ядерное соглашение

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки, несмотря на то, что запасы урана и тяжелой воды в стране выросли. Об этом пишет Deutsche Welle.

По состоянию на 26 мая Иран имел 125,2 тонны тяжелой воды - это на 0,4 тонны больше, чем в феврале, но все еще ниже установленного предела в 130 тонн.

"По состоянию на 20 мая запасы иранского низкообогащенного урана составляли 174,1 килограмма по сравнению с 163,8 килограмма в феврале. Лимит низкообогащенного урана составляет для Ирана 300 кг. Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из ядерной сделки", - гласит сообщение агентства.

В то же время МАГАТЭ подчеркивает, что Иран имеет несколько более новых и мощных центрифуг, используемых для обогащения урана и могут стать потенциальной проблемой.

Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна не собирается создавать собственное ядерное оружие, а США просто запугивают мир сообщениями об этом.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (страна возобновляет обогащение урана и модернизацию реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну в регионе якобы не могут позволить. Белый дом опроверг планы отправить 120 000 военных в Персидский залив, отправив туда всего 1500. Иран заявил - будем топить корабли США "сверхсекретным оружием".