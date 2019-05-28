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28.05.2019, 08:52

Аятолла запретил ядерное оружие - глава МИД Ирана

Аятолла запретил ядерное оружие - глава МИД Ирана - Фото
Джавад Зариф (фото - ЕРА)

Джавад Зариф посетовал, что американский президент Дональд Трамп "на ровном месте" наращивает напряженность, так как ЯО никто в Иране не создает

Иран якобы и не собирается создавать собственное ядерное оружие, а США просто запугивают мир сообщениями об этом, чем лишь делают регион неспокойным. О запрете на разработку ЯО в Иране у себя в Twitter написал 27 мая тамошний министр иностранных дел Джавад Зариф.

"Давным-давно аятолла Али Хаменеи сказал, что мы не стремимся получить ядерное оружие, издав фетву (указ), которая его запрещает", - пишет руководитель внешнеполитического ведомства.

Глава МИД страны посетовал во второй части твита, что из-за "экономического терроризма США страдает иранский народ", а в ближневосточном регионе возрастает напряженность.

"Дела, а не слова, покажут, является ли именно это целью Дональда Трампа", - подчеркнул министр.

Вчера Трамп заявил, что не прочь поговорить с Ираном: со дня его угроз "полностью уничтожить" страну прошла неделя.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (страна возобновляет обогащение урана и модернизацию реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну в регионе якобы не могут позволить. Белый дом опроверг планы отправить 120 000 военных в Персидский залив, отправив туда всего 1500. Иран заявил - будем топить корабли США "сверхсекретным оружием".

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Теги: али хаменеи, Иран, ядерное оружие, аятолла, джавад зариф
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