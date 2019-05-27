Трамп не прочь поговорить с Ираном. После угроз прошла неделя

Дональд Трамп (фото - EPA)

Американский президент Дональд Трамп полагает, что руководство его геополитического противника на Ближнем Востоке - Ирана - хотело бы провести переговоры с Вашингтоном, и сам не против такого варианта. Неделю назад хозяин Белого дома угрожал ИРИ полным уничтожением, пишет Associated Press.

"Если они хотят поговорить, тогда и мы тоже", - сказал Трамп на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.

По его словам, у Абэ и Японии в целом "очень хорошие отношения" с Тегераном. "Так что поглядим, что получится", - обтекаемо сказал американский лидер, который находится с визитом в Японии.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить. Белый дом опроверг планы отправить 120 000 военных в Персидский залив, но решил, что пока там хватит и 1500. Иран заявил - будем топить корабли США "сверхсекретным оружием".

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