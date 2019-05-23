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23.05.2019, 11:13

В Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фото

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В Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фото
В Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фото
В Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фотоВ Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фото

Когда, как и почему это случится, аятолла Али Хаменеи на встрече со студентам не сказал. На прошлой неделе он заявлял, что войны с США не будет.

Иранская молодежь станет свидетелем гибели Израиля и "американской цивилизации". Такое заявление вчера, 22 мая, на встрече со студентами в Тегеране сделал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, пишет Reuters.

"Вы, молодежь, можете быть уверены, что станете свидетелями гибели врагов человечества, то есть вырожденческой американской цивилизации, а также гибели Израиля", - сказал глава Исламской Республики Иран.

Аятолла дистанцировался от ядерной сделки 2015 года, заявив студентам, что не особо-то и верил в соглашение, когда его заключали.

15 мая 2019 года Иран начал выход из ядерной сделки (возобновляет работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке) и заявил, что "готов к чему угодно", а США себе войну якобы не могут позволить. Белый дом опроверг сообщения о планах отправить 120 000 военных в Персидский залив.

В ответ на заявления из Тегерана президент США Дональд Трамп посоветовал ближневосточному гиганту никогда больше не угрожать США, иначе в случае войны "это будет официальный конец Ирана".

Фото: khamenei.ir

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Теги: али хаменеи, Иран, угроза, аятолла
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