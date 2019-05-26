Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 09:46

Иран грозит топить корабли США "сверхсекретным оружием"

Иран грозит топить корабли США "сверхсекретным оружием" - Фото
Корпус стражей Исламской революции (фото - EPA)

В Корпусе стражей Исламской революции предостерегают США от развертывания своих кораблей в регионе Персидского залива

Иран заявил, что может потопить корабли США "со всем и всеми на борту" с помощью двух новых видов "сверхсекретного оружия". Об этом заявил Мортеза Корбани, старший советник командира Корпуса стражей Исламской революции, которые в США признаны террористами, передает Tehran Times.

"В случае наименьшего глупого действия противника в водах Персидского залива враги узнают, что мы с ними сделаем", - заявил он в интервью информагентству Mizan.

Корбани добавил, что США не должны развертывать в регионе свою целевую группу: "Американцы не должны играть в эти игры".

Смотрите также: В Иране заверили молодежь: увидите гибель Израиля и Америки: фото

24 мая сообщалось, что США направляют дополнительно 1500 военнослужащих на Ближний Восток, чтобы противостоять "постоянной угрозе со стороны иранских сил".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Корпус стражей Исламской революции, США, Иран, угроза, корабли, персидский залив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 