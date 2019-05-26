Иран грозит топить корабли США "сверхсекретным оружием"

Корпус стражей Исламской революции (фото - EPA)

Иран заявил, что может потопить корабли США "со всем и всеми на борту" с помощью двух новых видов "сверхсекретного оружия". Об этом заявил Мортеза Корбани, старший советник командира Корпуса стражей Исламской революции, которые в США признаны террористами, передает Tehran Times.

"В случае наименьшего глупого действия противника в водах Персидского залива враги узнают, что мы с ними сделаем", - заявил он в интервью информагентству Mizan.

Корбани добавил, что США не должны развертывать в регионе свою целевую группу: "Американцы не должны играть в эти игры".

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24 мая сообщалось, что США направляют дополнительно 1500 военнослужащих на Ближний Восток, чтобы противостоять "постоянной угрозе со стороны иранских сил".