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08.04.2019, 19:44

США объявили Корпус стражей Исламской революции террористами

США объявили Корпус стражей Исламской революции террористами - Фото
Фото: EPA

Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической организацией

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Соединенные Штаты квалифицировали Корпус стражей Исламской революции (КСИР) - элитное военное подразделение Ирана - как иностранную террористическую организацию. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.

"Этот беспрецедентный шаг, осуществленный под руководством Госдепартамента, означает признание реальности, состоящей в том, что Иран - не только государство-спонсор терроризма, но также, что КСИР активно участвует в террористической деятельности, финансирует и распространяет терроризм как инструмент государственной политики. КСИР - основное средство, с помощью которого иранское руководство направляет и реализует свою глобальную террористическую кампанию", - подчеркивается в заявлении президента.

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Госсекретарь США Майкл Помпео добавил, что на протяжении сорока лет КСИР активно участвует в террористической деятельности и создает, поддерживает и направляет другие террористические группировки. 

Отмечается, что Вашингтон впервые официально объявил вооруженные формирования зарубежного государства террористической организацией.

26 марта сообщалось, что 

США расширили санкции против Ирана. В список попали девять физических лиц и 14 организаций. В частности, санкции введены против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны Ирана.

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Теги: Майкл Помпео, дональд трамп, Иран, КСИР
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