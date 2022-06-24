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ЕС официально признал РФ ответственной за создание глобального продовольственного кризиса

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 00:15
ЕС официально признал РФ ответственной за создание глобального продовольственного кризиса - Фото
Фото: depositphotos.com

Лидеры Европейского Союза считают, что только Россия ответствена за создание глобального продовольственного кризиса. Об этом говорится в принятых в четверг на саммите в Брюсселе выводах Европейского совета.

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"Россия, использующая продовольствие в качестве оружия в своей войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она спровоцировала. Европейский совет призывает Россию немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и зерновые терминалы, а также разблокировать Черное море, в частности порт Одессы, чтобы обеспечить экспорт зерна и коммерческие перевозки", — говорится в выводах.

Европейский совет заявил о поддержке усилий генерального секретаря Организации Объединенных Наций в этом направлении.

В заявлении лидеров ЕС говорится, что европейские санкции против России не препятствуют свободной перевозке сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также доставке гуманитарной помощи.

Андрей Водяный
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Россия евросоюз зерно
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