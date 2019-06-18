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18.06.2019, 20:33

ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

ЕС отложил переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Планируется начать обсуждение не позже октября этого года

Страны-члены Европейского Союза не смогли договориться о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в сообщество, отложив это решение до октября. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, написала в Twitter Аннемари Хубер, пресс-секретарь Хана.

"К сожалению, страны ЕС не смогли поддержать открытие переговоров с Албанией и Северной Македонией", - процитировала Хубер Хана. 

Официальный представитель Еврокомиссии Майкл Карницшниг написал у себя в Twitter:

"Хан после заседания: Совет решил, что вернется к решению этого вопроса не позднее октября 2019 года".

Как известно, вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией планировалось внести в повестку саммита ЕС 20-21 июня. Ранее европейские СМИ сообщали, что почти все страны ЕС готовы принять Северную Македонию, а Албанию - не все.

13 февраля Македония официально изменила название, теперь она называется Северная Македония.

25 января 2019 года парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим.

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Теги: йоханнес хан, северная македония, Албания
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