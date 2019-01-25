Ругались 30 лет: Греция приняла историческое решение по Македонии

Парламент Греции (фото - EPA)

Парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения, согласно которому Македония получит новое название - Республика Северная Македония. Спикер парламента Никос Вуцис назвал это голосование историческим. Об этом сообщает Ekathimerini.

За ратификацию соглашения проголосовали 153 парламентария из 151 необходимого. Против документа высказались 146 депутатов.

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Таким образом был решен спор, который продолжался между двумя странами около 30 лет.

Дебаты перед голосованием продолжались более 38 часов, это - новый рекорд в греческой истории.

11 января парламент Македонии поддержал переименование страны в Республику Северная Македония. Соответствующее соглашение с Грецией было подписано в июне 2018 года. Заключение этой договоренности между странами было одним из главных условий для начала переговоров по вступлению Македонии в ЕС и НАТО.