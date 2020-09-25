ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом €87 млрд
Самые крупные кредиты получат Италия и Испания
Совет ЕС утвердил финансовую поддержку в размере €87,4 млрд для 16 государств-членов. Они получат кредиты в рамках программы по снижению рисков безработицы в период кризиса с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
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Страны-члены ЕС смогут профинансировать резкое увеличение государственных расходов на поддержку граждан, потерявших доходы, а также некоторых мер, связанных со здравоохранением.
Самые крупные кредиты получат Италия и Испания.
Финансовую поддержку распределили следующим образом:
Бельгия - €7,8 млрд,
Болгария - €511 млн,
Хорватия - €1 млрд,
Кипр - €479 млн,
Чехия - €2 млрд,
Греция - €2,7 млрд,
Италия - €27,4 млрд,
Латвия - €193 млн,
Литва - €602 млн,
Мальта - €244 млн,
Польша - €11,2 млрд,
Португалия - €5,9 млрд,
Румыния - €4,1 млрд,
Словакия - €631 млн,
Словения - €1,1 млрд,
Испания - €21,3 млрд.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.
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