ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом €87 млрд

Самые крупные кредиты получат Италия и Испания

Совет ЕС утвердил финансовую поддержку в размере €87,4 млрд для 16 государств-членов. Они получат кредиты в рамках программы по снижению рисков безработицы в период кризиса с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

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Страны-члены ЕС смогут профинансировать резкое увеличение государственных расходов на поддержку граждан, потерявших доходы, а также некоторых мер, связанных со здравоохранением.

Справка. SURE – один из трех элементов системы социальной защиты в условиях пандемии COVID-19 стоимостью €540 млрд, который был одобрен лидерами ЕС для защиты рабочих, предприятий и государственных служащих.

Самые крупные кредиты получат Италия и Испания.

Финансовую поддержку распределили следующим образом:

Бельгия - €7,8 млрд,

Болгария - €511 млн,

Хорватия - €1 млрд,

Кипр - €479 млн,

Чехия - €2 млрд,

Греция - €2,7 млрд,

Италия - €27,4 млрд,

Латвия - €193 млн,

Литва - €602 млн,

Мальта - €244 млн,

Польша - €11,2 млрд,

Португалия - €5,9 млрд,

Румыния - €4,1 млрд,

Словакия - €631 млн,

Словения - €1,1 млрд,

Испания - €21,3 млрд.

Сегодня Всемирная организация здравоохранения сообщила, что общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.

Вадим Ребрина

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