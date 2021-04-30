ЕС принял закон, требующий от интернет-компаний удалять террористический контент

28 апреля Европарламент одобрил новые правила борьбы с распространением террористического контента в интернете. Хостинг-провайдеры должны будут удалять такой контент в течение часа под угрозой штрафа. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Постановление вступит в силу на двадцатый день после публикации в официальном журнале Европарламента. Оно начнет применяться через 12 месяцев после вступления в силу.

Провайдеры должны будут удалять или блокировать любой контент, который подстрекает к террористическим преступлениям или способствует их совершению. Сюда относятся также материалы с рекомендациями о производстве и использовании взрывчатых веществ, огнестрельного и другого оружия в террористических целях.

Поставщики услуг хостинга во всех странах ЕС должны будут удалить или отключить доступ к террористическому контенту в течение одного часа после получения соответствующего распоряжения от компетентного органа. Государства-члены примут правила о штрафах для компаний, нарушающих указанное постановление.

При этом контент, загруженный в образовательных, журналистских, художественных или исследовательских целях, а также в целях повышения осведомленности, не будет считаться террористическим контентом.

Интернет-платформы не должны будут мониторить или фильтровать контент. Однако, если компетентные национальные органы установят, что хостинг-провайдер подвержен опасности распространения террористического контента, компания должна будет принять особые меры, чтобы предотвратить это. Не будет никаких обязательств по использованию автоматизированных инструментов.

Как пишет Business insider, новые правила будут распространяться в том числе на Google, Facebook и Twitter.

Вместе с тем, многие депутаты Европарламента и правозащитные группы обеспокоены тем, что закон будет иметь непредвиденные последствия для свободы слова и бизнеса небольших компаний, сообщает The Verge. Хотя компании не обязаны фильтровать контент, говорят критики, они могут делать это, чтобы избежать необходимости обеспечивать оперативное удаление. Такие алгоритмические фильтры могут блокировать законный контент, считают критики.

"Сказать, что [использование автоматических фильтров] не является обязательством, значит разрешить это", – сказала Euractiv Гвендолин Дельбос-Корфилд, член Европарламента от Франции. Такая технология может выглядеть особенно привлекательной в "контексте, когда алгоритм будет дешевле, чем человеческий ресурс".

Еще одна проблема заключается в том, что ограничение в один час на удаление – слишком короткое время для небольших платформ со скудными ресурсами. Такие компании будут автоматически уступать в конкуренции технологическим гигантам.

Вице-президент Европарламента Марсель Колая заявил: "Мы действительно рискуем подвергнуться цензуре во всей Европе. Правительства Венгрии и Польши уже продемонстрировали, что у них нет проблем с удалением контента, с которым они не согласны".

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Вадим Ребрина

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