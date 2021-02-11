Китай запретил вещание BBC World News

Сегодня, 11 февраля, Китай запретил BBC World News вещать на своей территории. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение китайского государственного управления кино, телевидения и радио.

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Как отмечается, решение КНР продиктовано недовольством репортажами BBC, посвященными коронавирусу и преследованию уйгуров в Китае.

В своем решении китайский регулятор отказал BBC World News в продлении лицензии на вещание и заявил, что сообщения этого СМИ о Китае "серьезно нарушают" правила вещания, в том числе "требование, чтобы новости были правдивыми и честными" и не "наносили вред национальным интересам Китая".

BBC выразила разочарование этим решением.

Сообщается, что Госдепартамент США осудил это решение, назвав его частью более широкой кампании по подавлению свободных СМИ в Китае.

В BBC напомнили, что в начале февраля британский регулятор СМИ отозвал лицензию китайской гостелекомпании China Global Television Network (CGTN).

Решение Ofcom было принято, поскольку, как выяснилось, лицензия CGTN незаконно принадлежала Star China Media Ltd. В прошлом году CGTN также назвали нарушившей британские правила вещания за передачу якобы вынужденного признания гражданина Великобритании Питера Хамфри.

Отношения между Китаем и Великобританией в последние месяцы серьезно ухудшились из-за Гонконга, где Пекин ввел спорный новый закон о безопасности после того, как бывшую колонию охватило масштабное продемократическое движение.

В январе Великобритания ввела новую визу, которая дает 5,4 миллионам жителей Гонконга право жить в Соединенном королевстве и в конечном итоге получить гражданство, поскольку она считает, что Китай подрывает права и свободы территории.

5 февраля сообщалось, что за 2020 год из Великобритании были высланы три китайских шпиона.

10 февраля президент США Джо Байден заявил, что Пентагон пересмотрит свою стратегию в отношении Китая

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Наталия Медведева

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