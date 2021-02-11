UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай запретил вещание BBC World News

11.02.2021, 23:45
Китай запретил вещание BBC World News - Фото
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Сегодня, 11 февраля, Китай запретил BBC World News вещать на своей территории. Об этом сообщает BBC со ссылкой на решение китайского государственного управления кино, телевидения и радио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, решение КНР продиктовано недовольством репортажами BBC, посвященными коронавирусу и преследованию уйгуров в Китае.

В своем решении китайский регулятор отказал BBC World News в продлении лицензии на вещание и заявил, что сообщения этого СМИ о Китае "серьезно нарушают" правила вещания, в том числе "требование, чтобы новости были правдивыми и честными" и не "наносили вред национальным интересам Китая".

BBC выразила разочарование этим решением.

Сообщается, что Госдепартамент США осудил это решение, назвав его частью более широкой кампании по подавлению свободных СМИ в Китае.

В BBC напомнили, что в начале февраля британский регулятор СМИ отозвал лицензию китайской гостелекомпании China Global Television Network (CGTN).

Решение Ofcom было принято, поскольку, как выяснилось, лицензия CGTN незаконно принадлежала Star China Media Ltd. В прошлом году CGTN также назвали нарушившей британские правила вещания за передачу якобы вынужденного признания гражданина Великобритании Питера Хамфри.

Отношения между Китаем и Великобританией в последние месяцы серьезно ухудшились из-за Гонконга, где Пекин ввел спорный новый закон о безопасности после того, как  бывшую колонию охватило масштабное продемократическое движение.

В январе Великобритания ввела новую визу, которая дает 5,4 миллионам жителей Гонконга право жить в Соединенном королевстве и в конечном итоге получить гражданство, поскольку она считает, что Китай подрывает права и свободы территории.

Читайте также: Зашел на иностранный сайт. За что КНР отправляет уйгуров в лагеря

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
BBC Великобритания телеканал Китай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 