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Великобритания выслала троих китайских шпионов – The Telegraph

05.02.2021, 12:12
Великобритания выслала троих китайских шпионов – The Telegraph - Фото
Темз Хаус, штаб-квартира MI5 (Фото – Horacio Villalobos, EPA)

За прошедший год из Великобритании были высланы трое китайских шпионов, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

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По сведениям, полученным изданием, британская спецслужба MI5 считает высланных офицерами Министерства госбезопасности КНР. Они въехали в Великобританию по журналистским визам якобы для работы в китайских медиа-агентствах, но были вынуждены покинуть страну после того, как их раскрыли.

Разоблачение произошло на фоне растущей обеспокоенности правительства Великобритании по поводу китайского экономического шпионажа и кражи интеллектуальной собственности британских университетов и компаний, отмечает The Telegraph.

Денис Юдин
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