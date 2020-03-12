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В Украине гражданину Китая дали 10 лет тюрьмы за шпионаж

В Украине гражданину Китая дали 10 лет тюрьмы за шпионаж - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
12.03.2020, 12:55

В Украине гражданина Китая Шу Юаньцзя на 10 лет посадили в тюрьму за шпионаж

Суд приговорил гражданина Китая Шу Юаньцзе к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

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Следствие доказало, что шпион осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Юаньцзе работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны Китая "За научно-технический прогресс армии".

По данным СБУ, во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которые являются собственностью государства. Оперативники СБУ задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок.

  • Вчера СБУ в Киеве задержали участника террористической организации Исламское государство, который находится в международном розыске.

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Владислав Сердюк
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