В Украине гражданину Китая дали 10 лет тюрьмы за шпионаж

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Суд приговорил гражданина Китая Шу Юаньцзе к 10 годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Следствие доказало, что шпион осуществлял разведывательную деятельность под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Юаньцзе работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны Китая "За научно-технический прогресс армии".

По данным СБУ, во время командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальному сотрудничеству группу отечественных ученых. За денежное вознаграждение иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической отрасли, которые являются собственностью государства. Оперативники СБУ задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок.

задержали участника террористической организации Исламское государство, который находится в международном розыске. Вчера СБУ в Киеве

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