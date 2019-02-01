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01.02.2019, 06:20

ЕС создаст контактную группу по Венесуэле - Могерини

ЕС создаст контактную группу по Венесуэле - Могерини - Фото
Федерика Могерини (фото - LIGA.net)

Страны ЕС и Латинской Америки договорились создать контактную рабочую группу по Венесуэле

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Страны Евросоюза и ряд государств Латинской Америки ршили контактную группу по Венесуэле. Об этом сообщает пресс-служба ЕС, цитируя верховного представителя по международным делам Федерику Могерини.

"Мы приняли решение, согласованное со всеми странами-членами ЕС и с несколькими странами Латинской Америки, которые примут в ней участие. - учредить международную контактную группу", - сказала Могерини. Она добавила, что условия деятельности международной контактной группы могут быть публичными.

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От ЕС в группу войду: Великобритани, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Франция, Швеция; от Латинской Америки - Эквадор, Коста Рика, Уругвай и Боливия. Ответ еще нескольких государств, которым был направлен запрос, ожидается в течение одного-двух дней.

Группа будет действовать в течение 90 дней.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить и.о. президента страны Хуан Гуайдо.

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Теги: венесуэла, федерика могерини
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