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Боты:
31.01.2019, 22:26

Покиньте страну: Болтон советует Мадуро воспользоваться амнистией

Покиньте страну: Болтон советует Мадуро воспользоваться амнистией - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

Помощник президента США по нацбезопасности пожелал диктатору спокойной жизни подальше от Венесуэлы

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Диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро следует воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить и.о. президента страны Хуан Гуайдо. Об этом написал в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и спокойной пенсии на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуайдо и уехать. Чем скорее, тем лучше", - написал Болтон.

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Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. О поддержке диктатора заявили Россия, Турция, Беларусь, Китай, Боливия и Куба. 

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Теги: венесуэла, амнистия, джон болтон, николас мадуро, Хуан Гуайдо
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