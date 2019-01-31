Покиньте страну: Болтон советует Мадуро воспользоваться амнистией

Джон Болтон (фото - EPA)

Диктатору Венесуэлы Николасу Мадуро следует воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить и.о. президента страны Хуан Гуайдо. Об этом написал в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и спокойной пенсии на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы. Им следует воспользоваться амнистией президента Гуайдо и уехать. Чем скорее, тем лучше", - написал Болтон.

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Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. О поддержке диктатора заявили Россия, Турция, Беларусь, Китай, Боливия и Куба.