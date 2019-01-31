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31.01.2019, 06:20

Российский Boeing улетел из Венесуэлы: возможно, с 20 т золота

Российский Boeing улетел из Венесуэлы: возможно, с 20 т золота - Фото
Скриншот из видеозаписи

Позавчера в Каракас из аэропорта Внуково вылетел пустой Boeing 777. Сегодня он вернулся в Москву — вероятно, загруженный золотом, пишут СМИ

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Пассажирский лайнер Boeing 777 российской авиакомпании Nordwind, который ранее "порожняком" прибыл из Москвы в столицу Венесуэлы с неизвестной целью, улетел обратно. Об этом пишет со ссылкой на данные сервиса Flightradar агентство Радио Свобода.

Борт вылетел вчера примерно в 17:00 по местному времени, и должен был приземлиться в столице РФ около 05:00 утра по Киеву.

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Американское агентство Bloomberg пишет, что Центробанк отгрузил 20 т золота - примерно 20% золотого запаса Венесуэлы.

Депутат оппозиционного парламента страны Хосе Гeрра ранее утверждал, что Центробанк собирается тайно вывезти из страны 20 т золота, причем, вероятно, на рейсе российской авиакомпании. 

В Венесуэле не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир ПутинАлександр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. В США ответили, что Каракас не может так поступить.

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Теги: золото, венесуэла, boeing 777, Nordwind
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