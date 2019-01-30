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30.01.2019, 06:38

Парламент Венесуэлы заявил о попытке вывоза золота в Россию

Парламент Венесуэлы заявил о попытке вывоза золота в Россию - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы отметили, что из банка страны хотят вывезти 20 тонн золота в РФ

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Национальная ассамблея Венесуэлы, большинство депутатов которой находятся в оппозиции к диктатору, отстраненному от власти Николасу Мадуро, требует прояснить ситуацию с попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота. Об этом говорится в Twitter парламента страны.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

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"Мы требуем предоставить все подробности. Это не золото Каликсто Ортеги (глава Банка Венесуэлы, - ред.). Оно принадлежит народу", - говорится в сообщении.

По данным депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы, оппозиционер Хуан Гуайдо требует от Европейского Союза усилить давление на режим Мадуро.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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Теги: протесты в Венесуэле, Россия, золото, Хуан Гуайдо
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