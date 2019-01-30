"Нужны санкции ЕС": количество жертв в Венесуэле растет - Гуайдо

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы, оппозиционер Хуан Гуайдо требует от Европейского Союза усилить давление на режим отсраненного от власти диктатора Николаса Мадуро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Нам нужны дальнейшие санкции со стороны Евросоюза по примеру американских. Мы находимся в ситуации диктатуры, необходимо давление. Все больше людей убивают", - заявил он в интервью изданию Bild, которое выйдет в среду, 30 января.

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В понедельник власти США ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. "В частности, под санкции попадает государственный нефтяной концерн PdVSA", - сообщил министр финансов США Стивен Мнучин. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные счета, доступа к которым у Мадуро, не будет.

23 января президент США Дональд Трамп признал Гуайдо легитимным главой Венесуэлы. В России, наоборот, считают Мадуро законно избранным президентом.

Франция, Испания и Германия заявили, что признают Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов.

По данным ООН, по состоянию на 29 января, в ходе массовых протестов в Венесуэле погибли не менее 40 человек.

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