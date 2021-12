ЕС заказал 180 млн доз будущей вакцины Pfizer, эффективной против омикрона

За 100 дней для Евросоюза планируют изготовить 180 млн доз вакцины от коронавируса Comirnaty производителей BioNTech и Pfizer, которая адаптирована к новому штамму омикрону. Об этом 17 декабря написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наши контракты предусматривают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней", – сообщила она.

Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.



Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group – @pfizer