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ЕС заказал 180 млн доз будущей вакцины Pfizer, эффективной против омикрона

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 22:22
ЕС заказал 180 млн доз будущей вакцины Pfizer, эффективной против омикрона - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)

За 100 дней для Евросоюза планируют изготовить 180 млн доз вакцины от коронавируса Comirnaty производителей BioNTech и Pfizer, которая адаптирована к новому штамму омикрону. Об этом 17 декабря написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Наши контракты предусматривают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней", – сообщила она.

Как пишет DW, после саммита в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что до конца 2023 года в страны ЕС планируется доставка 1,8 млрд доз вакцины.

Глава Еврокомиссии напомнила, что "омикрон действительно является для нас угрозой". По ее словам, мутация коронавируса быстро распространяется по странам и существует опасность ее устойчивости к уже существующим вакцинам.

Как подчеркнула фон дер Ляйен, системы здравоохранения многих стран Европы сейчас перегружены, что связано с большим количеством непривитых граждан.

Читайте также: Новый омикрон-штамм может появиться в Украине на этой неделе – СНБО

Яна Катасонова
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урсула фон дер ляйен вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer омикрон
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