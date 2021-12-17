ЕС заказал 180 млн доз будущей вакцины Pfizer, эффективной против омикрона
За 100 дней для Евросоюза планируют изготовить 180 млн доз вакцины от коронавируса Comirnaty производителей BioNTech и Pfizer, которая адаптирована к новому штамму омикрону. Об этом 17 декабря написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Наши контракты предусматривают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней", – сообщила она.
Our contracts foresee that the companies will develop adapted vaccines, if requested, within 100 days.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2021
Member States have agreed to trigger a first tranche of over 180 million extra doses of adapted vaccines, in our 3rd contract with @BioNTech_Group – @pfizer
Как пишет DW, после саммита в Брюсселе фон дер Ляйен заявила, что до конца 2023 года в страны ЕС планируется доставка 1,8 млрд доз вакцины.
Глава Еврокомиссии напомнила, что "омикрон действительно является для нас угрозой". По ее словам, мутация коронавируса быстро распространяется по странам и существует опасность ее устойчивости к уже существующим вакцинам.
Как подчеркнула фон дер Ляйен, системы здравоохранения многих стран Европы сейчас перегружены, что связано с большим количеством непривитых граждан.
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