Эсминец ВМС США Donald Cook прибыл в порт Грузии

USS Donald Cook (фото: EPA)

Американский эсминец Donald Cook прибыл Грузию, в порт Батуми. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Хочу поблагодарить Грузию за теплый прием и радушие. Мы будем активно способствовать укреплению отношений между Грузией и США", - заявил Мэттью Пауэлл.

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Американский корабль вошел в акваторию Черного моря 19 января чтобы "продемонстрировать готовность США поддерживать своих союзников по НАТО".

USS Donald Cook относится к ранней версии эсминцев типа Arleigh Burke, он часто принимает участие в учениях Sea Breeze.

Также отмечается, что морская база 6-го флота ВМС США находится в Неаполе, в Италии.

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