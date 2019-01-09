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09.01.2019, 11:20

В Черное море вошел ударный корабль ВМФ России "Североморск"

В Черное море вошел ударный корабль ВМФ России "Североморск" - Фото
Фото: twitter.com/yorukisik

Сейчас эсминец идет в Севастополь

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Сегодня утром, 9 января, в Черное море вошел большой противолодочный корабль Северного флота РФ - ракетный эсминец "Североморск" (бортовой номер 619). Об этом сообщил в Twitter, выложив соответствующие фото, морской споттер пролива Босфор Йорук Изик.

Как отметил в Facebook главред BlackSeaNews Андрей Клименко, впервые за время оккупации Крыма в черноморскую акваторию вошел не просто десантный корабль другого флота РФ, чем Черноморский (десантные корабли других флотов РФ постоянно используются для перевозок из Крыма и Новороссийска в Сирию), а корабль, который относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне.

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БПК габаритами 163х19 м был заложен в Калининграде летом 1984 года, 31 год назад он вошел в состав ВМФ СССР. Состав экипажа - 293 человека. Ранее носил название "Симферополь".

7 января большой десантный корабль 6-го флота ВМС США зашел в румынский порт Констанца на Черном море. Вслед за ним туда готовится пройти нидерландский военный корабль, возглавивший одну из постоянно действующих флотилий НАТО.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение

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Теги: агрессия России, черное море, эсминец, Североморск, босфор
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