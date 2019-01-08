Большой десантный корабль США прибыл в черноморский порт: фото

Корабль "Форт Макгенри" (фото — Jonathan B. Trejo / US Navy)

Вчера к вечеру, 7 января, большой десантный корабль 6-го флота ВМС США зашел в румынский порт Констанца на Черном море. Об этом сообщила пресс-служба американского флота.

USS FortMcHenry стал первым боевым кораблем США, который прошел в черноморскую акваторию после атаки ВМС РФ против украинских кораблей у Керченского пролива в конце ноября.

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БДК отчалил из "домашнего" порта во Флориде 16 декабря. В Констанце он пробудет до 10 января.

USS Fort McHenrу заходит в порт, вид с мостика:

Появление USS FortMcHenry в Черное море, как объяснили в командовании ВМС США, является "подтверждением коллективной решимости обеспечения безопасности на Черном море и укрепления прочных отношений с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву. В 10 областях Украины на месяц было введено военное положение.