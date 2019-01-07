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07.01.2019, 09:21

Десантный корабль морской пехоты США вошел в Черное море

Десантный корабль морской пехоты США вошел в Черное море - Фото
USS FortMcHenry (фото - Twitter @Bosphorus Naval News)

Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе

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Десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry (LSD 43) вошел в Черное море, сообщается на сайте американских морских сил в Европе и Африке.

USS FortMcHenry может разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

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Также на борту корабля размещена площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

"Транзит USS Fort McHenry в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечить безопасность на Черном море и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - сказала вице-адмирал Лиза Франчетти, командующая 6-м флотом США.

В сообщении отмечается, что военно-морской флот США "регулярно действует в Черном море в соответствии с международным правом".

Корабль будет проводить операции с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе.

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Теги: США, черное море, американский корабль, USS Fort McHenry
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