ЕСПЧ: Россия нарушает права детей в Приднестровье

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В 2012 года РФ не выполнила ни одного решения ЕСПЧ по Приднестровью

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Европейский суд по правам человека обвинил Россию в ущемлении прав детей в школах с румынским языком обучения в Приднестровье. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на молдавскую правозащитную ассоциацию Promo-LEX.

ЕСПЧ обязал РФ выплатить истцам из интерната города Бендеры 60 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба.

"Для подавших иск в ЕСПЧ важна не столько выплата Россией моральной компенсации, ведь РФ отказывается выполнять решения Европейского суда, сколько создание необходимых условий для обучения при строгом соблюдении права на образование детей, обучающихся в приднестровских школах с преподаванием на румынском языке", - отметил руководитель Ассоциации Ион Маноле.

По его словам, за последние шесть лет количество учеников школ с румынским языком обучения в Приднестровском регионе сократилась на 35%.

Маноле обратил особое внимание на то, что с 2012 года Россия не выполнила ни одного решения ЕСПЧ, согласно которым Москва обязана выплатить всем истцам из Приднестровского региона 1,7 млн евро.

21 сентября сообщалось, что Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав человека в Приднестровье, связанных со смертью двух человек, насильно призванных в армию непризнанной "республики".