Эстония намерена запретить въезд российским чиновникам

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Депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ. Об этом сообщает издание Err.

Среди лиц, к которым предлагается ввести санкции: Василий Пискарев (возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), Алексей Пушков (председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ), Владимир Кулешов (первый заместитель руководителя ФСБ и начальник пограничной службы ФСБ), Сергей Станкевич (начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Россией Крыму).

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За то, чтобы правительство страны занялось введением санкций, под которыми подразумевается установление запрета на въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения, проголосовали 56 депутатов.