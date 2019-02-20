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20.02.2019, 17:55

Эстония намерена запретить въезд российским чиновникам

Эстония намерена запретить въезд российским чиновникам - Фото
Фото: Pixabay

Четверым российским чиновникам могут запретить въезд в страны Шенгена в рамках персональных санкций

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Депутаты эстонского Рийгикогу одобрили инициативу, согласно которой парламент обратится к правительству с предложением ввести персональные санкции против чиновников РФ. Об этом сообщает издание Err.

Среди лиц, к которым предлагается ввести санкции: Василий Пискарев (возглавляет комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции), Алексей Пушков (председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ), Владимир Кулешов (первый заместитель руководителя ФСБ и начальник пограничной службы ФСБ), Сергей Станкевич (начальник пограничного управления ФСБ в аннексированном Россией Крыму).

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За то, чтобы правительство страны занялось введением санкций, под которыми подразумевается установление запрета на въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения, проголосовали 56 депутатов.

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Теги: санкции, эстония
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