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"Это неправда". Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook о погоне за прибылью

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 08:09
Марк Цукерберг (фото - ЕРА)

Соцсеть Facebook не стремится к прибыли в ущерб безопасности. Об этом написал в Facebook его создатель Марк Цукерберг, отвечая на заявление экс-сотрудницы соцсети.

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"В основе этих обвинений лежит идея, что мы ставим прибыль выше безопасности и благополучия (пользователей, – ред.). Это просто неправда", – написал он.

Цукерберг как пример привел изменения в Facebook, после которых, по его словам, пользователям стали показывать меньше вирусных видео, но больше контента от друзей и семьи.

"Мы это сделали, зная, что люди будут проводить меньше времени на Facebook, но исследование показало, что это правильно для благополучия людей. Это то, чем будет заниматься компания, нацеленная на прибыль, а не на людей?" – написал создатель соцсети.

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Цукерберг также назвал "глубоко нелогичным" утверждение, что Facebook якобы намеренно продвигает контент, который злит людей, ради выгоды.

По его словам, компания зарабатывает на рекламе, а рекламодатели постоянно заявляют, что не хотят, чтобы их реклама находилась рядом с вредоносным или агрессивным контентом.

В целом Цукерберг заверил, что Facebook "глубоко заботится о безопасности, благополучии и психическом здоровье пользователей". По его словам, компания проводит крупнейшую исследовательскую программу по влиянию соцсетей, и нанимает много людей для борьбы с вредоносным контентом.

"Это неправда". Цукерберг отверг обвинения в адрес Facebook о погоне за прибылью

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Марк Сировой
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facebook соцсети Марк Цукерберг Фрэнсис Хауген
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