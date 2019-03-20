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20.03.2019, 16:30

Еврокомиссия против отсрочки Brexit до 30 июня

Еврокомиссия против отсрочки Brexit до 30 июня - Фото
Фото: EPA

Выборы в Европарламент требуют либо более короткой, либо значительно более длинной отсрочки, считают в ЕК

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В Еврокомиссии выступила против отсрочки выхода Великобритании из Европейского Союза до 30 июня, о которой попросила премьер-министер Тереза ​​Мэй. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Члены Еврокомиссии считают, что лидеры ЕС столкнутся с двойным выбором. Первый - это отложить Brexit до 23 мая, второй - согласиться на более долгую отсрочку, вплоть до конца года. Для второго случая Великобритании придется провести у себя выборы в Европарламент, которые состоятся 23 мая.

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"Отсрочка, которая будет предложена Соединенному Королевству, должна либо продолжаться до 23 мая 2019 года, или быть значительно длиннее и требовать проведения европейских выборов", - говорится в обсуждаемом Еврокомиссией документе.

По мнению комиссии, это единственный способ защитить функционирование институтов ЕС.

Также отмечается, что после Brexit другие страны должны получить дополнительные места в Европарламенте.

Ранее сегодня сообщалось, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза до 30 июня.

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Теги: Тереза Мэй, Великобритания, brexit, еврокомиссия
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