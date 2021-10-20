UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Европа должна противостоять газовому шантажу со стороны России – лидер Зеленых Германии

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 09:40
Европа должна противостоять газовому шантажу со стороны России – лидер Зеленых Германии - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Россия шантажирует Европу, чтобы цены на энергоносители росли, заявила претендентка на должность главы МИД Германии, сопредседатель партии Зеленых Анналена Бербок. Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы видим, что Россия играет в покер", – заявила Бербок. Наряду с высоким спросом и ограниченным предложением газа она отметила, что Европа слышит от России о сокращении поставок. "Мы не должны позволять себя шантажировать", – подчеркнула Бербок.

Лидер Зеленых напомнила о важности соблюдения законодательства Евросоюза, по которому оператор трубопровода не может быть производителем газа, который по нему транспортируют. Газпром владеет Северным потоком-2 и будет производителем поставляемого по нему газа. Для запуска трубопровода потребуется освободить СП-2 от данного требования.

Россия может воспользоваться повышением цен на газ, чтобы добиться быстрого получения разрешения на запуск СП-2, даже если не будут соблюдены все требования закона, считает Бербок.

В то же время партия СДПГ, которая может стать крупнейшей фракцией в потенциальной коалиции с Зелеными и СвДП, долгое время поддерживала строительство СП-2, несмотря на критику со стороны оппонентов.

  • 19 октября 2021 года оператор трубопровода Nord Stream 2 AG заявил, что первая нитка уже заполнена техническим газом и готова к запуску. Перед этим Газпром снова отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".
  • Немецкие регуляторы начали рассматривать заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию трубопровода. Заявку на участие в сертификации также подал Нафтогаз. Решение ожидается не раньше января. После этого одобрить запуск газопровода должна будет Еврокомиссия.
  • Россия дает понять Европе, что увеличение поставки газа возможно при условии, что европейский регулятор одобрит запуск СП-2, говорят источники Bloomberg.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Nord Stream 2 северный поток-2 транзит газа цены на газ поставки газа в европу Анналена Бербок
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 