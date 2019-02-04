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04.02.2019, 21:25

Евросоюз не вернется к переговорам по Brexit

Евросоюз не вернется к переговорам по Brexit - Фото
Фото: twitter.com/MichelBarnier

В Европейском союзе готовы работать над альтернативными решениями по Brexit во время переходного периода

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Евросоюз готов работать над альтернативными решениями по выходу Великобритании из союза только во время переходного периода. Об этом написал в Twitter глава делегации ЕС на переговорах по вопросу Brexit Мишель Барнье.

Вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт, заявил Барнье. А единственным решением по ирландской границе на сегодняшний день является уже предложенный страховочный план.

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"ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - написал Барнье.

2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.

Мэй считает, что существует путь, который позволит получить поддержку большинства депутатов Палаты общин и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

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Теги: brexit, Мишель Барнье, Великобритания
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