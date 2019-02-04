Евросоюз не вернется к переговорам по Brexit

Фото: twitter.com/MichelBarnier

Евросоюз готов работать над альтернативными решениями по выходу Великобритании из союза только во время переходного периода. Об этом написал в Twitter глава делегации ЕС на переговорах по вопросу Brexit Мишель Барнье.

Вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт, заявил Барнье. А единственным решением по ирландской границе на сегодняшний день является уже предложенный страховочный план.

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"ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - написал Барнье.

2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.

Мэй считает, что существует путь, который позволит получить поддержку большинства депутатов Палаты общин и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.