Евросоюз подготовил ответ по отсрочке Brexit - проект решения

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Европейский союз согласится на новый перенос даты выхода Великобритании из объединения. Об этом говорится в проекте решения саммита ЕС, который цитирует Reuters.

10 апреля саммит ЕС должен определить новую дату Brexit. В проекте решения говорится, что Великобритания должна провести на своей территории выборы в Европарламент в мае, а если не сделает этого, то 1 июня должна будет оставить ЕС.

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Сегодня британский парламент 420 голосами против 110 одобрил предложение премьер-министра Терезы Мэй об обращении к Евросоюзу с просьбой перенести дату выхода страны из ЕС с 12 апреля на 30 июня.

Это произошло после того, как парламент одобрил законопроект, требующий от премьера добиваться переноса даты Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения.

Кабинет Мэй ведет переговоры с оппозиционными лейбористами о выработке компромиссного подхода к Brexit, однако они отложены до 11 апреля, то есть до завершения саммита ЕС.