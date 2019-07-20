Евросоюз призвал Иран немедленно освободить захваченный танкер

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Европейский Союз призвал Иран немедленно освободить танкер, который был захвачен вчера в Ормузском проливе. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕС.

"Задержание двух судов властями Ирана в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность. В ситуации, которая и без того является напряженной, такое развитие событий сопряжено с риском дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа преодоления нынешней напряженности", - сказано в заявлении.

Евросоюз призвал к сдержанности и уважению свободы судоходства.

"Мы настоятельно призываем немедленно освободить судно и его команду, а также проявить сдержанность, чтобы избежать дальнейшей напряженности. Свобода судоходства должна соблюдаться всегда", - говорится в заявлении ЕС.

19 июля сообщалось, что силы Иранского корпуса стражей исламской революции захватили не один, а два танкера. Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.