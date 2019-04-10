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10.04.2019, 23:55

Евросоюз, США и Канада осудили действия РФ в Керченском проливе

Евросоюз, США и Канада осудили действия РФ в Керченском проливе - Фото
Фото: uk.mfa.gov.ua

На встрече в ИМО осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе

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США, Канада и страны Европейского Союза осудили инспекционный режим, введенный Россией в Керченском проливе, а также созданные незаконным строительством моста препятствия для судоходства. Об этом объявили на встрече Международной морской организации (ИМО), передает пресс-служба посольства Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В свою очередь, Украина выразила в ИМО протест в связи с незаконным строительством моста через Керченский пролив и дискриминационными проверками судов, следующих в украинские порты в Азовском море.

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Кроме того, украинская делегация в очередной раз призвала Россию освободить украинских военнопленных моряков.

Ранее сегодня сообщалось, что Совет федерации РФ принял заявление, в котором угрожает Украине "военным конфликтом" с участием НАТО в случае нарушений Украиной процедур прохождения кораблей через Керченский пролив.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера ВМС Украины южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен и увезли в Москву.

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Теги: ИМО, керченский пролив
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