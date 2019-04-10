Россия угрожает Украине войной с участием НАТО

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Совет федерации РФ принял заявление, в котором угрожает Украине "военным конфликтом" с участием НАТО в случае нарушений Украиной процедур прохождения кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление принято по случаю 70-летия Организации Североатлантического договора.

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В нем говорится, что "прохождение украинских кораблей через Керченский пролив - это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года".

"Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО", - говорится в заявлении Совета федерации.

3 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив и в Азовском море.