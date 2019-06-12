Евросоюз вводит первые в мире правила пользования дронами

Фото: LIGA.net

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало 11 июня принятые им правила пользования беспилотниками. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - отметил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

В ведомстве уточнили, что правила необходимы для защиты граждан ЕС и одновременно обеспечивают свободное обращение беспилотников и равные условия их использования.

Европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года, операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу.

Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит его отслеживания в случае необходимости.

Правила, принятые EASA, заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. На практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их осуществления.

23 мая 2019 года украинская компания Abris представила на iForum тестовый образец самолетного дрона с возможностью вертикального взлета.