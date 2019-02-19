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19.02.2019, 11:44

Facebook объяснил блокировку пропаганды RT: в России возмущаются

Facebook объяснил блокировку пропаганды RT: в России возмущаются - Фото
Фото: ЕРА

В Facebook подчеркнули, что люди не должны пребывать в заблуждении насчет того, кто стоит за страницами в их соцсети - а на RT скрыли, что это Россия

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Ресурс "In the Now" англоязычного канала российской пропаганды RT (экс-Russia Today) был заблокирован в Facebook, так как в документах на его регистрацию не указаны данные о материнской компании. Об этом заявили в пресс-службе соцсети в ответ на соответствующие вопросы российских СМИ, пишет Deutsche Welle.

"Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы. Поскольку эта функция еще не доступна для всех, мы обратимся к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу", - заявили в компании.

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Между тем, главред RT Маргарита Симоньян продолжила возмущаться у себя в соцсетях, по традиции обвинив во всем Госдеп и НАТО.

"CNN, по наводке фонда, финансируемого Госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так - русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал!" - сетует она.

По мнению главреда RT, "дико успешный" ресурс "не нарушал никаких правил Facebook".

Также она заявила, что если проблема в том, что в названии проекта "не было громко указано", что он финансируется из России, "так у Радио Свобода такого тоже не указано, и ничего, вещают спокойно".

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Теги: Маргарита Симоньян, facebook, russia today, RT, пропаганда, дезинформация, запрет, блокировка, in the now
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