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18.02.2019, 09:50

Главред RT: "Facebook заблокировал наши проекты!"

Главред RT: "Facebook заблокировал наши проекты!" - Фото
Russia Today Фото: скриншот

Главред Russia Today заявила, что Facebook заблокировал ряд проектов пропагандистского издания

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Соцсеть Facebook якобы заблокировала профили, связанные с пропагандистским российским каналом RT. Об этом у себя в Twitter сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Фейсбук заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", - написала она, пообещав позже сообщить подробности.

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Ранее стало известно, что во Франции партия президентского большинства "Вперед, Республика!" не даст аккредитации сотрудникам российских госСМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент. В партии отметили, что россияне тратят больше миллиона евро каждый месяц на распространение фейковых новостей, и назвал их европейским и мировым инструментом пропаганды.

Новость будет дополняться.

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Теги: facebook, RT
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