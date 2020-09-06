Facebook запретил французу вести прямую трансляцию собственной смерти

Француз Ален Кок хотел провести в Facebook прямой эфир последних дней жизни, однако администрация соцсети запретила ему проведение такого стрима

Facebook не разрешил 57-летнему гражданину Франции Алену Коку вести прямой эфир своих последних дней в социальной сети. Об этом сообщает BBC.

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Кок неизлечимо болен. Ему поставили диагноз 24 года назад. 5 сентября он отказался от еды, питья и лекарств, а также планировал транслировать в прямом эфире последние дни жизни. "Путь к избавлению начинается, и поверьте мне, я счастлив <...> Я знаю, что впереди будут трудные дни, но я принял решение и спокоен", - заявил Кок, страдающий заболеванием, от которого слипаются стенки артерий.

В Facebook заявляют, что уважают решение Кока привлечь внимание к "сложному вопросу", однако они "приняли меры для предотвращения прямой трансляции на его аккаунте", поскольку соцсеть не позволяет демонстрировать самоубийство.

В июле Кок написал письмо президенту Франции Эмманюелю Макрону, попросив его разрешить умереть "достойно". В письме он описал свои "чрезвычайно жестокие страдания". Макрон заявил, что он был "тронут" письмом", однако он "не стоит выше закона" и не может удовлетворить просьбу.

Во Франции эвтаназия является незаконной. Пациенты могут отказываться от медпомощи и еды, но это будет считаться суицидом.

СПРАВКА. Эвтаназия - добровольное умерщвление человека с помощью медицинской процедуры. Как правило, ее делают для неизлечимо больных людей, чтобы уменьшить их муки. В некоторых странах, где эвтаназия легальна, например в Швейцарии, появился так называемый "суицидальный туризм": в страну приезжают иностранцы для того, чтобы проститься с жизнью путем эвтаназии.

Конституционный суд Германии решил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, и разрешил в стране коммерческую эвтаназию. 26 февраля 2020 года

Владислав Сердюк

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