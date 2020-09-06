Facebook запретил французу вести прямую трансляцию собственной смерти
Француз Ален Кок хотел провести в Facebook прямой эфир последних дней жизни, однако администрация соцсети запретила ему проведение такого стрима
Facebook не разрешил 57-летнему гражданину Франции Алену Коку вести прямой эфир своих последних дней в социальной сети. Об этом сообщает BBC.
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Кок неизлечимо болен. Ему поставили диагноз 24 года назад. 5 сентября он отказался от еды, питья и лекарств, а также планировал транслировать в прямом эфире последние дни жизни. "Путь к избавлению начинается, и поверьте мне, я счастлив <...> Я знаю, что впереди будут трудные дни, но я принял решение и спокоен", - заявил Кок, страдающий заболеванием, от которого слипаются стенки артерий.
В Facebook заявляют, что уважают решение Кока привлечь внимание к "сложному вопросу", однако они "приняли меры для предотвращения прямой трансляции на его аккаунте", поскольку соцсеть не позволяет демонстрировать самоубийство.
В июле Кок написал письмо президенту Франции Эмманюелю Макрону, попросив его разрешить умереть "достойно". В письме он описал свои "чрезвычайно жестокие страдания". Макрон заявил, что он был "тронут" письмом", однако он "не стоит выше закона" и не может удовлетворить просьбу.
Во Франции эвтаназия является незаконной. Пациенты могут отказываться от медпомощи и еды, но это будет считаться суицидом.
- 26 февраля 2020 года Конституционный суд Германии решил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, и разрешил в стране коммерческую эвтаназию.
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