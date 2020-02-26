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"У человека есть право на смерть". Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию

"У человека есть право на смерть". Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
26.02.2020, 14:25

Человек имеет право на добровольный уход из жизни, решили в Конституционном суде Германии и признали запрет эвтаназии незаконным

Констиутционный суд Германии решил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, и разрешил в стране коммерческую эватанзию. Об этом сообщает DW.

Судьи решили, что запрет на эвтаназию противоречит Основному закону Германии. В нем увидели нарушение прав тяжелобольных людей и врачей.

Глава Суда Андреас Фоскуле отметил, что право на смерть – личное право человека. Оно включает в себя свободу на совершение самоубийства, а также право прибегнуть к помощи третьего лица для добровольного ухода из жизни.

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СПРАВКА. Эвтаназия - добровольное умерщвление человека с помощью медицинской процедуры. Как правило, ее делают для неизлечимо больных людей, чтобы уменьшить их муки. В некоторых странах, где эвтаназия легальна, например в Швейцарии, появился так называемый "суицидальный туризм": в страну приезжают иностранцы для того, чтобы проститься с жизнью путем эватаназии.
  • В 2015 году Бундестаг запретил в стране эвтаназию. Нарушителям запрета грозило до трех лет тюрьмы.

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Марк Сировой
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