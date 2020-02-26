"У человека есть право на смерть". Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию

Констиутционный суд Германии решил, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека, и разрешил в стране коммерческую эватанзию. Об этом сообщает DW.
Судьи решили, что запрет на эвтаназию противоречит Основному закону Германии. В нем увидели нарушение прав тяжелобольных людей и врачей.
Глава Суда Андреас Фоскуле отметил, что право на смерть – личное право человека. Оно включает в себя свободу на совершение самоубийства, а также право прибегнуть к помощи третьего лица для добровольного ухода из жизни.
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