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Нидерланды фиксируют резкий рост количества запросов на эвтаназию

Нидерланды фиксируют резкий рост количества запросов на эвтаназию - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
07.02.2020, 23:25

Нидерландцы могут просить государство об эвтаназии, начиная с 12-летнего возраста

В Центр экспертизы по эвтаназии в Гааге в 2019 году обратились 3122 человека с просьбой помочь им уйти из жизни с помощью медикаментов – это на 22% больше чем в 2018 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 2017 и 2018 годах соответствующие показатели были стабильными, а в 2019-ом произошел неожиданный скачок.

В прошлом году сотрудники клиники провели эвтаназию примерно 900-м пациентам, из числа обратившихся с соответствующим запросом.

"Каждый рабочий день к нам приходят в среднем по 13 пациентов и говорят: "Помогите мне. Я не могу дальше жить ", - рассказал глава клиники Стивен Плейтер. Он добавил, что ожидает дальнейший рост количества таких запросов в 2020 году.

В клинике говорят, что запросы на эвтаназию в большинстве случаев поступают от людей, страдающих деменцией или множественными физическими болями, связанными со старостью.

В Нидерландах эвтаназия разрешена законом. Согласно законодательству, о ней могут попросить граждане этой страны, начиная с 12-летнего возраста. Обратиться может человек, страдающей от смертельной болезни и невыносимой боли. Он должен несколько раз попросить об эвтаназии и обратиться к нескольким врачам по этому вопросу.

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